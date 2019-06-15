Ректор ТОГУ стал секретарем реготделения "Единой России" в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергей Иванченко избран секретарем хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия" взамен снявшего с себя полномочия секретаря председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергея Луговского. Такое решение было принято на региональной конференции реготделения партии в субботу.

"Ректор ТОГУ, член высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Иванченко избран секретарем хабаровского регионального отделения партии, голосов "за" - 100", - сказал представитель счетной комиссии.

На этот пост также претендовала депутат Законодательной думы края Елена Ларионова. За нее проголосовали около 20 человек.

Луговской сложил с себя полномочия 26 мая во время проведения предварительного голосования. Он также снял свой кандидатуру с праймериз. Свое решение Луговской объяснил необходимостью дать возможность работать в регионе новым политикам. После этого в ходе заседания президиума генерального совета партии в Москве исполняющим обязанности секретаря реготделения партии был назначен Иванченко. Ранее его назначили председателем регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии в Хабаровском крае. Комитет создали на базе сформированного, в том числе представителями партии, общественного движения "Время перемен".

В сентябре в Хабаровском крае пройдут довыборы депутата Госдумы, депутатов Законодательной думы Хабаровского края, главы Комсомольска-на-Амуре, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.