ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России, Ирана и Азербайджана состоится в августе в Сочи, заявил на открытии второго международного форума "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В августе планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трех стран - России, Ирана и Азербайджана, чтобы вопросы переводить в практическую плоскость. Мы надеемся на эту встречу и ожидаем хорошего эффекта от нее", - сказал он.

По словам министра, руководители трех стран среди прочих вопросов будут обсуждать развитие транспортного коридора "Север - Юг", который соединяет Иран с Россией через Азербайджан.