МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Гонконге из-за протестов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России не рекомендует посещать в воскресенье места массового скопления людей в Гонконге из-за протестных акций против поправок к закону об экстрадиции. Соответствующее предупреждение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Десятки тысяч жителей Гонконга вышли в воскресенье на массовую демонстрацию в центре города несмотря на уступки властей, решивших приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего массовые протесты в последнюю неделю. Они требовали полного и бесповоротного отказа от законопроекта, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Митингующие также говорят о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы" до 2047 года.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек.