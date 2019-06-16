Песков: в Кремле есть "ожидания сдержанного оптимизма" по отношению к политике Зеленского

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Кремль ожидает позитивных изменений от политики нового президента Украины Владимира Зеленского, при этом отсутствует понимание его позиции по отношениям с Россией. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" по телеканалу "Россия-1".

"Вы знаете, что президент [России Владимир] Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений, - сказал Песков, отметив, что понимания, как к этому будет относиться украинский лидер до сих пор нет. - "Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию". При этом Песков указал на "ожидания сдержанного оптимизма", но без четкой ясности относительно дальнейшего развития событий в Киеве.

Под основными вопросами российско-украинской повестки дня, пояснил пресс-секретарь российского лидера, подразумеваются "в целом недружественная линия Украины по отношению к России" и позиция этой страны по минским договоренностям.