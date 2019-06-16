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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Кремль призвал избегать голословных обвинений в оценке инцидента в Оманском заливе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными ссылки на "какие-то секретные данные"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Инцидент с нападениями на танкеры в Оманском заливе способен расшатать основы мировой экономики, в связи с чем важно дождаться убедительных данных, избегая голословных обвинений в оценке ситуации. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Ранее госсекретарь Майкл Помпео возложил ответственность за атаки на танкеры на иранские власти, отметив, что "такие оценки основываются на разведданных" и анализе использованного при нападении оружия.

"Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание, - заявил Песков. - Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные в данном случае абсурдно". Пресс-секретарь президента добавил, что РФ призывает трезво оценивать ситуацию и дождаться появления "убедительных данных".

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СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
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