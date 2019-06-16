ЛДПР выдвинула Александра Шерина кандидатом в губернаторы Липецкой области

ТАМБОВ, 16 июня. /ТАСС/. Липецкое региональное отделение ЛДПР выдвинуло депутата Госдумы, первого заместителя председателя думского Комитета по обороне Александра Шерина на пост губернатора Липецкой области. Об этом в воскресенье сообщил сам депутат в своем Telegram.

"Сегодня в Липецке состоялась внеочередная конференция Липецкого регионального отделения ЛДПР, на которой моя кандидатура была выдвинута от ЛДПР на пост главы администрации Липецкой области. Впереди нас ждет работа по сбору подписей депутатов местных органов власти для прохождения муниципального фильтра", - сообщил он.

О намерении участвовать в выборах губернатора Липецкой области ранее заявили врио главы региона Игорь Артамонов и депутат областного совета народных депутатов Сергей Токарев.

Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы назначили Игоря Артамонова, занимавшего до этого должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. 6 июня депутаты липецкого областного совета народных депутатов на очередной сессии назначили дату выборов главы региона на 8 сентября.