Совбез России: логичным финалом истории НАТО должен был стать самороспуск в 1991 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Блок НАТО остается пережитком времен холодной войны, логичным финалом истории Североатлантического альянса стал бы его самороспуск одновременно с ликвидацией Организации Варшавского договора в 1991 году. Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"[Генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг лукавит, говоря о том, что сила альянса заключается в его способности изменяться. Блок был и остается реликтом холодной войны. Наиболее логичным и благоприятным для самой Европы финалом истории НАТО был бы самороспуск альянса одновременно с ликвидацией Организации Варшавского договора", - сказал он изданию.

По мнению Венедиктова, второе дыхание в существование НАТО вдохнула начатая в 2014 году Западом антироссийская кампания, и анонсированная Столтенбергом новая военная стратегия альянса прекрасно вписывается в эту логику.

Как заметил замсекретаря Совбеза, после окончания противостояния СССР и США руководству НАТО необходимо было найти новые цели, чтобы оправдать существование организации. "Однако никаких более грандиозных побед, чем постыдные бомбардировки Югославии в 1999 году или Ливии в 2011 году, альянсу одержать так и не удалось. Натовские руководители так и не смогли найти достойной роли для своего блока в новом миропорядке", - отметил Венедиктов в интервью газете, добавив, что после окончания холодной войны причин для существования Североатлантического альянса не было.

22 мая Военный комитет НАТО утвердил новую военную стратегию альянса. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, эксперты НАТО приняли новую стратегию в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".

Военная стратегия НАТО - это закрытый документ о практических приоритетных военных планах и приготовлениях альянса, а также о направлениях развития его военных возможностей.