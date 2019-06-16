Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудят ситуацию на Корейском полуострове и проекты в экономике

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва, которая находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Это станет для них пятой по счету и второй в российской столице встречей. Прошлый визит Кан Гён Хва в РФ состоялся в августе 2017 года.

Как заявили в российском дипведомстве, значительное место на переговорах отведено экономической повестке. Министры рассмотрят ход реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, прежде всего на Дальнем Востоке России. Кроме того, вполне ожидаемо, что существенное внимание на встрече будет уделено урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

В апреле было объявлено о визите президента РФ Владимира Путина в Южную Корею до конца 2019 года, что, помимо общих экономических проектов и северокорейской проблематики, также может стать предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств двух государств.

Диалог на всех уровнях

Российско-южнокорейские отношения сегодня переживают ренессанс. Участились контакты всех ветвей власти на разных уровнях. Только за последние два года Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели три встречи. "Между двумя странами налажен конструктивный политический диалог по двусторонней, международной и региональной повестке дня, включая ситуацию на Корейском полуострове, осуществляется поступательное взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной областях", - подчеркнули в МИД РФ.

Активно развиваются межпарламентские связи. Так, в октябре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Сеул, а в мае текущего года состоялся официальный визит председателя южнокорейского парламента Мун Хи Сана в Россию, в ходе которого прошло первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы РФ и Национального собрания Республики Корея.

Аналогичная оценка справедлива и в отношении сотрудничества по линии советов безопасности двух стран, в рамках которого в 2019 году рабочую поездку в Сеул совершил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Амбициозные задачи

Выдвинутая Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума в 2017 году инициатива "девяти мостов" стала основой экономических связей РФ и Республики Корея. Им обе стороны придают большое значение. Эта инициатива предусматривает, в частности, взаимодействие в сферах энергетики, железных дорог, освоения Северного морского пути, судостроения, сельского хозяйства.

В феврале она получила развитие в виде детализированного плана действий, подписанного по итогам переговоров полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, вице-премьера по экономическим вопросам Хон Нам Ги и главы президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Квон Гу Хуна.

Страны также готовят соглашение о зоне свободной торговли, договоренность о котором была достигнута на высшем уровне. "Продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений. Министры обсудят перспективы заключения ряда совместных документов в различных областях", - указали на Смоленской площади в преддверии встречи Лаврова и Кан Гён Хва.

Российский авторитет

Ситуация вокруг ядерной программы КНДР достаточно успешно была переведена мировым сообществом в политико-дипломатическое русло. Однако американо-северокорейский переговорный трек, налаженный лично лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, хотя и является предметом личной гордости хозяина Белого дома, по оценкам ряда экспертов, "буксует".

В Сеуле не раз подчеркивали важную роль России в этом вопросе и выражали надежду, что она сохранится, поскольку Москва исторически пользуется авторитетом у лидеров КНДР. В частности, недавно такую точку зрения подтвердил Мун Хи Сан на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

И действительно, Москва в партнерстве с Пекином еще в начале обострения конфликта заняла активную миротворческую позицию. РФ и КНР предложили совместную дорожную карту по урегулированию кризиса на Корейском полуострове. План предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштабов военных учений Южной Кореи и США, а в перспективе и полномасштабный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Ожидается, что главы МИД РФ и Южной Кореи предметно обсудят шаги в рамках нового плана действий в развитие российско-китайской дорожной карты. Как отметили в российском дипведомстве, предложенные меры предварительно уже были положительно оценены другими партнерами.