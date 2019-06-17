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МИД России приветствует успешное проведение парламентских выборов в Южной Осетии

В ведомстве подчеркнули, что Россия рассматривает их как фактор укрепления государственности республики

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия приветствует проведение парламентских выборов в Южной Осетии и расценивает их как фактор укрепления государственности республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

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"В Российской Федерации приветствуют успешное проведение парламентских выборов в республике, рассматривают их как очередное подтверждение поступательного становления югоосетинской государственности, как свидетельство дальнейшего укрепления ее демократических институтов", - отметили в российском дипведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что "присутствовавшие на выборах российские и международные наблюдатели констатировали, что процесс народного волеизъявления отвечал общепризнанным принципам и стандартам организации и проведения выборов".

Очередные парламентские выборы состоялись в Южной Осетии 9 июня.

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РоссияЮжная Осетия
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