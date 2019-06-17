МИД России приветствует успешное проведение парламентских выборов в Южной Осетии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия приветствует проведение парламентских выборов в Южной Осетии и расценивает их как фактор укрепления государственности республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"В Российской Федерации приветствуют успешное проведение парламентских выборов в республике, рассматривают их как очередное подтверждение поступательного становления югоосетинской государственности, как свидетельство дальнейшего укрепления ее демократических институтов", - отметили в российском дипведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что "присутствовавшие на выборах российские и международные наблюдатели констатировали, что процесс народного волеизъявления отвечал общепризнанным принципам и стандартам организации и проведения выборов".

Очередные парламентские выборы состоялись в Южной Осетии 9 июня.