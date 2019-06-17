Партии должны до 13 июля подать в ЦИК списки кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Центризбирком России утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Согласно постановлению, которое было принято на заседании ЦИК в понедельник, партии до 13 июля включительно должны выдвинуть списки кандидатов по одномандатным округам и подать документы в ЦИК.

На данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей.

"ЦИК постановляет возложить контроль за выполнением календарного плана мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года на секретаря ЦИК РФ Майю Владимировну Гришину", - говорится в постановлении комиссии.

Согласно документу, в ближайшее время - до 27 июня - местные власти должны уточнить перечни избирательных участков и их границ. Участковые избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее 1 августа.

Кроме того, в постановлении говорится, что цифровые избирательные участки, на которых в Москве жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму, должны быть образованы до 14 июля.