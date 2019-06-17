Патрушев обсудил с коллегой из Вьетнама вопросы кибербезопасности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, провел в Москве встречи с рядом ее участников.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, в частности, Патрушев провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. "На встрече обсуждены вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в сфере безопасности, - говорится в сообщении. - Отдельное внимание уделено военному и военно-техническому сотрудничеству, а также взаимодействию в сфере информационной безопасности, перспективам реализации совместных экономических проектов".

Также Патрушев встретился с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Амаржаргалын Гансухом. Собеседники уточнили приоритеты взаимодействия России и Монголии в сфере безопасности.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ провел встречу с министром государственной безопасности ЮАР Айанда Длодло. "Николай Патрушев и Айанда Длодло обсудили взаимодействие России и ЮАР в рамках БРИКС, а также ситуацию на Африканском континенте, - отметили в пресс-службе. - Стороны подтвердили значимость диалога между Россией и Южно-Африканской Республикой для поддержания мира и стабильности в регионах Африки".

10-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет 18-20 июня в Уфе.