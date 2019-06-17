Лавров обсудит с южнокорейской коллегой ситуацию в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить в понедельник с главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Гён Хва ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии.

"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим весь спектр двусторонних отношений и наше взаимодействие по региональным и международным делам, конечно, с особым вниманием к ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии", - заявил глава МИД РФ перед началом переговоров с южнокорейской коллегой.

"Россия и Республика Корея - важные партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и наши отношения опираются на регулярные контакты наших лидеров", - подчеркнул он.

В этой связи министр напомнил, что в прошлом году состоялись встречи российского лидера с президентом и премьер-министром Южной Кореи. По его словам, между двумя странами хорошо развивается межпарламентский диалог, установлено сотрудничество между структурами, отвечающими за вопросы безопасности, регулярно проходят консультации по линии внешнеполитических ведомств, растут объемы двустороннего товарооборота, успешно развиваются гуманитарные связи.

"Мы весьма удовлетворены тесным взаимодействием [с южнокорейскими партнерами]", - добавил Лавров.