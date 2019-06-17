Члены Совфеда и Сената Италии настроены на стратегический диалог на высоком уровне

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Члены Совфеда и Сената Италии намерены подписать в понедельник протокол о парламентском сотрудничестве, который предусматривает начало стратегического парламентского диалога высокого уровня с проведением регулярных двусторонних встреч. Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Мы искренне приветствовали идею, которую высказали наши итальянские коллеги, - по итогам сегодняшней совместной работы подписать протокол о парламентском сотрудничестве между комитетом СФ по международным делам и комиссией по иностранных делам и вопросам миграции Сената Италии. И в этом протоколе, если по итогам дискуссии ничего не поменяется, мы предусматриваем учреждение стратегического парламентского диалога высокого уровня с проведением регулярных двусторонних встреч по линии наших двух комитетов. По возможности не менее одного раза в год попеременно в Италии и в России", - сказал Косачев на совместном заседании сенатских международных комитетов России и Италии, где обсуждаются доклады о состоянии и перспективах двусторонних отношений.

Сенатор выделил несколько рекомендаций, которые включены в российский доклад по взаимодействию стран в тех сферах, где есть потенциал для достижения практического эффекта. "В частности, мы хотели бы увидеть обновленный протокол о сотрудничестве между Советом Федерации и Сенатом Италии (от сентября 1996 года). На этот счет договаривались руководители наших палат в рамках январского визита спикера Сената Италии в Москву. Поскольку понятно, что с 1996 года многое изменилось, этот текст нуждается в адаптации", - подчеркнул Косачев.

Кроме того, он сообщил об идее учредить совместный форум регионов России и Италии. "Для нас, как для палаты регионов, это представляется особо важным. У нас соответствующий опыт уже наработан и успешно практикуется с рядом других стран", - отметил глава комитета СФ.

О тезисах итальянского доклада

Косачев также остановился на некоторых тезисах итальянского доклада, в которых, по его мнению, есть точки соприкосновения с видением российской стороны на ряд процессов на международной арене.

"Первое (я цитирую ваш доклад): Италия всегда проявляла осмотрительное отношение к возможному привлечению бывших советских республик к работе евроатлантических организационных структур. Более того, далее по тексту в вашем докладе идет ссылка на необходимость появления гарантий нейтралитета Украины. Мне формулировка гарантий нейтралитета Украины в итальянском докладе очень близка", - сказал Косачев.

Кроме того, по его словам, в докладе говорится о том, что эффективность санкционных мер Евросоюза представляется сейчас спорной. "Со времени введения санкций не было выявлено конкретных изменений в восстановлении законности на международном уровне. Поддержание жесткой системы санкций ослабляет возможности самого Евросоюза и мешает ему эффективно встроиться в международный сценарий. Подписываюсь под этими словами", - сказал сенатор, добавив, что он также согласен с тезисом о том, что такие отношения ЕС и РФ не отвечают интересам ни одной из сторон.