Песков: США до сих пор не сформулировали предложений по встрече Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вашингтон до сих пор не сформулировал предложений по встрече президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на G20, но это не исключает контактов "на ногах". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи президентов Путина и Трампа в Осаке нет, - сказал он. - Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет". "Конечно, учитывая, что и президент Трамп, и президент Путин будут принимать участие в "двадцатке", нельзя исключать в любом случае их общения "на ногах" краткого, но это не будет являться полноформатной встречей", - добавил Песков.

Саммит Группы двадцати пройдет 28-29 июня в Осаке.

Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако президент США отменил свое участие в ней буквально за сутки до согласованной даты. В этой связи российская сторона заявила, что готова к диалогу США, но при условии, что предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров на саммите "двадцатки" "висит в воздухе", однако, "обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала".14 мая в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, но официального запроса американская сторона так и не прислала.