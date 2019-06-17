Песков: Бабич в Минэкономразвития займется интеграционными процессами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич на посту замминистра экономического развития РФ продолжит заниматься развитием различных интеграционных процессов. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение Бабича заместителем главы Минэкономразвития.

"Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой", - сказал Песков. Он отметил, что наверняка в министерстве у Бабича будет и много других обязанностей, но "во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важной". "Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, который он, конечно, сможет использовать на благо ускорения самых различных интеграционных процессов", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что данная тематика охватывает большое количество ведомств, но "во многом обобщающие функции [по этим вопросам] как раз выполняет Минэкономразвития". "По крайней мере, Минэкономразвития является одним из наиболее активных участников рабочего процесса в этой области", - сказал представитель Кремля.

Бабич с августа 2018 года по 30 апреля 2019 года занимал должность посла РФ в Белоруссии. 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Бабича в связи с его переходом на другую работу, а на его место назначил Дмитрия Мезенцева. 15 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Бабича заместителем министра экономического развития РФ.