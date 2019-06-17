Песков: информации о возможности встречи Путина и Мэй на саммите G20 пока нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Конкретной информации о возможности встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Guardian.

"Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать, - сказал Песков. - Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу".

Пресс-секретарь напомнил, что Путин недавно встречался с представителями британского бизнеса. "На этих встречах действительно речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения [между Москвой и Лондоном] находятся в таком свернутом виде. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса - и российского, и британского", - добавил Песков.

Ранее газета The Guardian написала, что официальный Лондон обсуждает с Москвой возможность частичной разморозки отношений после инцидента в Солсбери и планирует проведение встречи между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным. Издание утверждает, что британская сторона по-прежнему уверена в том, что Россия несет ответственность за отправление Скрипалей, однако при определенных условиях готова на частичное восстановление отношений с РФ.

The Guardian отмечает, что Мэй, которая в июле покидает пост главы правительства, имеет возможность встретиться с российским лидером на саммите G20 28-29 июня в Осаке. При этом издание оговаривается, что встреча может состояться, лишь если обе стороны сочтут, что она будет продуктивной и смогут согласовать общую повестку.

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