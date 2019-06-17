Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны против России со стороны США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Об этом он заявил журналистам, комментируя утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

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Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг эти сообщения.

"Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ", - сказал он.

Российские предложения пока без ответа

Песков напомнил, что российская сторона неоднократно говорила, "что наши стратегически жизненно важные области экономики подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа". "С сожалением можно это констатировать", - сказал пресс-секретарь главы российского государства, напомнив, что соответствующие ведомства РФ ведут с этим постоянную борьбу, дабы не допустить нанесения вреда российской экономике и ее чувствительным сферам.

Представитель Кремля просил не забывать, что "именно президент Путин, именно российская сторона неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", - заключил он.

Ранее публикацию в The New York Times опроверг Дональд Трамп, написав в своем Twitter, что это "фактически госизмена со стороны некогда великолепной газеты, которая столь отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это наносит вред стране".

The New York Times утверждает со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносные программы. С их помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

Ранее представители Пентагона не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой уточнить, соответствуют ли приведенные в публикации утверждения действительности.

В новость были внесены изменения (13:38 мск) - добавлены подробности по тексту.