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Песков призвал судить о рейтинге Путина в "более длительной перспективе"

Пресс-секретарь российского президента посоветовал обращаться к социологам за комментариями о методике проведения опросов

ТАСС, 17 июня. Кремль считает неправильным судить о динамике рейтинга президента РФ Владимира Путина по недельным или месячным показателям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Существуют разные методики, существует определенная, рыночным языком говоря, волатильность [рейтинга], и судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингам в более длительной перспективе", - сказал представитель Кремля.

При этом он призвал обращаться за комментариями по теме методики проведения опросов к самим социологам.

 "Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали [ранее], каких-то новых элементов нет", - заметил Песков.

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