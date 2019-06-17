Песков призвал судить о рейтинге Путина в "более длительной перспективе"

ТАСС, 17 июня. Кремль считает неправильным судить о динамике рейтинга президента РФ Владимира Путина по недельным или месячным показателям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Существуют разные методики, существует определенная, рыночным языком говоря, волатильность [рейтинга], и судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингам в более длительной перспективе", - сказал представитель Кремля.

При этом он призвал обращаться за комментариями по теме методики проведения опросов к самим социологам.

"Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали [ранее], каких-то новых элементов нет", - заметил Песков.