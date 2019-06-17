Путин и Бердымухамедов обсудили предстоящую поездку президента Туркмении в Татарстан

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой президента Туркменистана в Татарстан. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства. Обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой президента Туркменистана в Татарстан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с учетом председательства Туркменистана в текущем году в Содружестве Независимых Государств затронуты некоторые аспекты взаимодействия в рамках этой организации.

Президент Туркменистана проинформировал также о ходе подготовки к запланированному в августе этого года первому заседанию Каспийского экономического форума в г. Туркменбаши. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

Кроме того, Путин провел в понедельник телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого были обсуждены вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.