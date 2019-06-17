Лавров: Сеул приглашен к проработке новой инициативы РФ и КНР по Корейскому полуострову

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия приглашает Южную Корею присоединиться к проработке новой российско-китайской инициативы по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва.

Министр указал, что в ходе переговоров особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. "Мы с нашими коллегами едины в понимании необходимости дальнейшего продвижения переговорного процесса между всеми участниками корейского урегулирования, - обратил внимание Лавров. - Считаем единственно возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем через мирное политическое урегулирование, выработку встречных шагов в этом процессе".

"Мы привлекли внимание к новой российско-китайской инициативе, которая развивает соответствующую дорожную карту плана действия по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, - сказал он. - Мы уже ознакомили с проектом все ключевые страны, включая южнокорейских коллег, [которых] пригласили присоединиться к совместной проработке этих идей в интересах сближения позиций участников переговоров с учетом и тех инициатив, которые в свое время по проблемам Корейского полуострова выдвигали в Сеуле".

Новая инициатива подготовлена на основе дорожной карты 2017 года РФ и КНР. Дорожная карта предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США. План 2017 года подразумевает двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона, а затем полномасштабные консультации с участием всех заинтересованных сторон.

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