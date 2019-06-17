МИД РФ: новые обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний беспочвенны

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Попытки США вновь обвинить Россию в проведении ядерных испытаний свыше "нулевой мощности" неприемлемы и лишены всяких оснований. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), - отметили в дипведомстве. - Теперь это прозвучало в опубликованном 13 июня заявлении Разведывательного управления Минобороны США. Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний".