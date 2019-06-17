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"Справедливая Россия" планирует выдвинуть Лесю Рябцеву на выборы в Мосгордуму

Партия выдвинет кандидатов почти во всех 45 одномандатных округах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывшая помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева может стать кандидатом в Мосгордуму от "Справедливой России". Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель московского отделения партии Александр Романович.

Вечером в понедельник должна состояться конференция столичного отделения "Справедливой России", которая утвердит список кандидатов от партии в Мосгордуму. Ранее издание Daily Storm сообщило, что одним из кандидатов может стать Рябцева.

"Да, будет", - сказал Романович, отвечая на вопрос, будет ли Рябцева баллотироваться от партии.

По словам главы отделения, партия выдвинет кандидатов почти во всех 45 одномандатных округах. В частности, сам Романович будет баллотироваться по 37 округу.

Бывший кандидат от "Справедливой России" на пост мэра Москвы, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов участвует в выборах в Мосгордуму как самовыдвиженец, но при поддержке справороссов. "Он идет самовыдвиженцем при нашей поддержке. У нас принято решение о поддержке Свиридова", - пояснил Романович.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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