МИД РФ продолжит работу по укреплению доверия между Ираном и странами Персидского залива

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва намерена продолжить продвижение российской концепции безопасности по укреплению доверия между Ираном и арабскими государствами Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам состоявшегося в понедельник под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова заседания коллегии МИД на тему "О состоянии и перспективах дальнейшего развития многопланового взаимодействия России со странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)".

"Будет продолжена работа по продвижению российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, включая укрепление доверия между странами ССАГПЗ и Ираном, создание механизмов совместного реагирования на общие вызовы и угрозы. Подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия России с членами ССАГПЗ и другими странами арабского и исламского мира в интересах ближневосточного урегулирования на основе резолюций ООН и Арабской мирной инициативы", - отметили в ведомстве.

На коллегии также указали на устойчивую динамику по широкому спектру направлений двусторонних и многосторонних связей РФ с упомянутыми странами. "Отмечен взаимный настрой на поступательное развитие этих отношений, придание им нового качества. Особое значение при этом имеют сложившиеся регулярные контакты на высшем уровне, по линии парламентских структур, заинтересованных ведомств и организаций", - подчеркнули в МИД.

Помимо этого, на встрече признали важность поддержания тесной координации с участниками ССАГПЗ по актуальным аспектам ближневосточной и глобальной проблематики. "Благоприятной основой для этого является общая приверженность фундаментальным принципам международного права и Устава ООН, урегулированию конфликтов и кризисных ситуаций политико-дипломатическими средствами через инклюзивный диалог и учет интересов вовлеченных сторон", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что приоритетное внимание будет по-прежнему уделяться расширению деловой кооперации России с арабскими странами Персидского залива, оказанию содействия межправительственным комиссиям по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, поощрению прямых контактов между представителями предпринимательских кругов.

Кроме того, в ходе заседания подтверждена актуальность совместных усилий по углублению культурно-гуманитарных связей, практики организации в России и государствах Совета сотрудничества выступлений творческих коллективов и музейных экспозиций, наращивания туристических и молодежных обменов.