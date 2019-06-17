РФ и Южная Корея продолжат работу над созданием зоны свободной торговли

ТАСС, 17 июня. /ТАСС/. Москва и Сеул продолжат работу над созданием зоны свободной торговли в сфере услуг и инвестиций и будут развивать взаимодействие в других областях двусторонних отношений. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы с министром Лавровым приветствовали подписание документа "План действий по девяти мостам" (план развития сотрудничества - прим. ТАСС) и договорились и дальше оперативно осуществлять сотрудничество по таким приоритетным направлениям, как судостроение, строительство портовых инфраструктур, образование, медицина, здравоохранение и т.п. При этом мы с министром договорились оказывать всяческую поддержку для успешного проведения второго корейско-российского межрегионального форума, который состоится во втором полугодии этого года во Владивостоке с тем, чтобы данный форум придал импульс укреплению сотрудничества между регионами Кореи и России для развития Дальнего Востока", - сказала она.

Кан Гён Хва отметила, что речь на переговорах также шла о развитии сотрудничества в областях науки и технологии, информационно-коммуникационной сфере и инноваций. "Мы были едины в намерении продолжить работу по заключению корейско-российского соглашения о свободной торговле в сфере сервиса и инвестиций", - отметила она.

"Мы договорились проводить различные значимые мероприятия, посвященные тридцатилетию установления дипотношений, что укрепит дружбу и взаимодействие между нашими народами. При этом мы будем прилагать совместные усилия, чтобы выводить двусторонние отношения на еще более высокий уровень", - добавила глава МИД Южной Кореи.