Володин: парламентарии РФ и Белоруссии согласны обновить повестку договорных отношений

ТАСС, 17 июня. Члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России согласны актуализировать программу действий по выполнению положений союзного договора. Об этом в понедельник заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедшей под его председательством в Минске 56-й сессии собрания.

"Мы в своей работе уходим от излишних торжественных мероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работы парламентского собрания", - сказал спикер.

Он отметил, что в этот раз "показало себя эффективным проведение "правительственных часов" в рамках сессии Парламентского собрания".

"Сегодня мы обсудили с министрами сельского хозяйства наших стран основные проблемы, требующие совместного решения", - сообщил Володин.

"Все коллеги согласны с тем, что необходимо активизировать формирование единого правового пространства, а также обновить повестку наших договорных отношений, чтобы актуализировать программу действий по выполнению положений союзного договора", - резюмировал Володин.

Он также сообщил, что в ходе сессии было принято решение о проведении следующего заседания Парламентского собрания в России.

Источник в российской делегации в свою очередь уточнил, что среди вариантов места проведения сессии обсуждается Псков.

По словам первого зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикера нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко, заседание может состояться уже после парламентских выборов в Белоруссии, которые могут быть назначены на 17 ноября 2019 года.