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Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

Собеседник агентства рассказал, что объектами этих кибератак становятся банки, транспорт и энергетический сектор
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя статью The New York Times об активизации спецслужб США. По его словам, такие действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны".

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Источник отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике. "Такие попытки мы видим и фиксируем", - добавил собеседник агентства. При этом, по его словам, "эти действия удается нейтрализовать".

В статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

В новость были внесены изменения (17:24 мск) - добавлены подробности по тексту.

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