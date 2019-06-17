Небензя заявил, что антииранская риторика может свести на нет усилия ООН по Йемену

ООН, 17 июня. /ТАСС/. Антииранская риторика, включая обвинения в адрес Тегерана вокруг ситуации в Оманском заливе, может перечеркнуть достигнутые ООН успехи на йеменском направлении. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Йемене, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

"Эскалация агрессивной обвинительной риторики и искусственное разжигание антииранских настроений оказывает дестабилизирующее влияние на напряженную ситуацию во всем регионе Ближнего Востока, - подчеркнул Небензя. - Это может подорвать коллективную дипломатию и перечеркнуть достигнутые под эгидой ООН успехи - какими бы они ни были малыми - на йеменском направлении".

"Ожидаем, что все произошедшие в регионе инциденты будут надлежащим образом расследованы, - сказал дипломат. - Россия осуждает атаки на нефтяные танкеры, организаторы должны быть выявлены. Однако подчеркиваем, что искусственное нагнетание обстановки и скоропалительные решения, обвинения не способствуют проведению беспристрастного международного расследования, а, наоборот, политизируют его".

Как отметил постпред, Россия призывает все стороны к диалогу и взвешенному обсуждению. "Напоминаем в этой связи о резолюции Совета Безопасности 598, которая поручила генеральному секретарю ООН во взаимодействии с региональными государствами разработать архитектуру безопасности в регионе. Вновь обращаю внимание на российское предложение о запуске в Персидском заливе (а в перспективе и на всем Ближнем Востоке) процесса выработки мер доверия и безопасности. Это имеет непосредственное отношение в том числе и к конфликту в Йемене", - констатировал Небензя.