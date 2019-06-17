Председателем избиркома Рязанской области избрали Алексея Просянникова

ТАСС, 17 июня. Члены избирательной комиссии Рязанской области единогласно избрали председателем избиркома бывшего депутата облдумы Алексея Просянникова, ранее рекомендованного на этот пост Центризбиркомом России. Об этом ТАСС сообщил в понедельник зампредседателя облизбиркома Дмитрий Боков.

"Голосование состоялось, члены комиссии проголосовали единогласно за Просянникова Алексея Ивановича", - сообщил он.

13 июня Центризбирком России рекомендовал избирательной комиссии Рязанской области кандидатуру экс-депутата облдумы Алексея Просянникова для избрания на пост председателя региональной комиссии.

Ранее сообщалось, что 3 июня предыдущий председатель облизбиркома Владимир Грачев покинул пост, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Впоследствии Просянников был назначен членом облизбиркома с правом решающего голоса. До этого он являлся депутатом облдумы и возглавлял комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Просянников родился 19 октября 1965 года в деревне Сявель Шацкого района Рязанской области.