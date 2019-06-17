Избирком Петербурга попросил прокуратуру усилить контроль за муниципальными советами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратилась в городскую прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников муниципальных выборов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горизбиркома.

Одним из поводов для обращения в надзорный орган стал прецедент в муниципальном образовании "Сосновское", где, по данным горзибиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию данная информация поступила только 15 июня. Кроме того, муниципальный совет внес изменения схемы избирательных округов для проведения выборов. Комиссия изучает законность данных действий.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией направлено письмо в адрес прокурора Санкт-Петербурга о необходимости усиления контроля за правотворческой деятельностью муниципальных советов. В частности, предложено незамедлительно запросить копии всех принятых с 9 июня 2019 года решений [о назначении муниципальных выборов], проверить порядок их опубликования, а в период до 19 июня 2019 года обеспечить посещение сотрудниками прокуратуры всех заседаний муниципальных советов, с доведением информации о принятых решениях о назначении выборов до Санкт-Петербургской избирательной комиссии", - сказали в пресс-службе.

Также в горизбиркоме отметили, что председателям петербургских территориальных избирательных комиссий дано поручение представить отчет о том, назначены ли выборы муниципальными советами внутригородских муниципальных образованиями на соответствующих территориях, опубликованы ли соответствующие решения должным образом.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября - в единый день голосования, как и выборы губернатора. Этап выдвижения в кандидаты на должность главы города завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.