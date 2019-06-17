МИД России призвал наказать виновных в ракетном ударе по госпиталю в Сирии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва решительно осуждает ракетный удар по госпиталю на северо-западе Сирии и призывает наказать виновных. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

Как напомнили в министерстве, вечером 6 июня боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населенном пункте Мхарда. В результате серьезные повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение.

"Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нем должны понести заслуженное и справедливое наказание", - подчеркнули в дипведомстве.