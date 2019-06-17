Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии пресс-службы посольства России в Великобритании.

"Сформулированные в заявлении выводы британской стороны не подкреплены доказательствами. Их отсутствие, на наш взгляд, не позволяет сделать однозначные заключения относительно чьей-либо ответственности за упомянутые происшествия, - отметили российские дипломаты. - Россия призывает всех без исключения представителей мирового сообщества проявлять сдержанность в оценках, отказаться от однобоких ангажированных подходов и непредвзято разобраться в произошедшем. Убеждены, что обвинять кого-либо в причастности к инцидентам в Оманском заливе до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо".

В посольстве подчеркнули, что консервативное правительство Терезы Мэй нередко демонстрирует чреватый "далеко идущими последствиями для международных отношений" подход к оценке происходящих событий.

"Памятны в этой связи, например, ракетные удары по Сирии под вымышленным предлогом якобы применения властями этой страны химического оружия в городе Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в заявлении посольства.