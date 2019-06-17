{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков провел встречу с будущей главой Режима контроля за ракетной технологией

Делл Хигги занимает должность посла по особым поручениям МИД Новой Зеландии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и будущий председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), посол по особым поручениям МИД Новой Зеландии Делл Хигги на встрече в понедельник рассмотрели проблематику контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес с упором на ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - указали в министерстве.

В этот же день новозеландский дипломат провела в МИД консультации, в ходе которых подробно обсуждалась проблематика функционирования Режима и подготовка планерного заседания РКРТ в Окленде 7-11 октября.

Теги
РоссияНовая ЗеландияРябков, Сергей Алексеевич
Нападение на танкеры в Оманском заливе
Небензя заявил, что антииранская риторика может свести на нет усилия ООН по Йемену
Постпред РФ при ООН призвал все стороны к диалогу и взвешенному обсуждению
Читать полностью