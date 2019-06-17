Рябков провел встречу с будущей главой Режима контроля за ракетной технологией

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и будущий председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), посол по особым поручениям МИД Новой Зеландии Делл Хигги на встрече в понедельник рассмотрели проблематику контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес с упором на ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - указали в министерстве.

В этот же день новозеландский дипломат провела в МИД консультации, в ходе которых подробно обсуждалась проблематика функционирования Режима и подготовка планерного заседания РКРТ в Окленде 7-11 октября.