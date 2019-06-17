Патрушев обсудил с партнерами из КНР сотрудничество правоохранительных органов двух стран

УФА, 17 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь провели в понедельник в Уфе двустороннюю рабочую встречу, на которой обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"Стороны уделили особое внимание вопросам взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб, а также задачам обеспечения информационной безопасности. Также обсуждался ряд тем в развитие договоренностей, достигнутых в ходе недавних встреч президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Аношин.

"Кроме того, стороны обсудили план российско-китайских консультаций по вопросам безопасности до конца 2019 года. Патрушев сообщил, что планирует посетить Китайскую Народную Республику во второй половине нынешнего года. Он также подчеркнул важность взаимодействия между странами в вопросах безопасности - как на высоком уровне, так и между министерствами и ведомствами России и Китая", - сказал Аношин.

Патрушев поблагодарил Го Шэнкуня за участие в открывающейся во вторник в Уфе X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет под эгидой Совета безопасности РФ, добавил Аношин. "Го Шэнкунь отметил, что формат таких встреч имеет очень важное значение для решения вопросов, касающихся поддержания стабильности в мире", - сказал пресс-секретарь аппарата СБ.

В подписанном 5 июня в Москве Владимиром Путиным и Си Цзиньпином совместном российско-китайском заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".

Москва и Пекин, в частности, намерены оказывать взаимное содействие по наиболее важным вопросам национальной безопасности, совершенствовать механизм российско-китайского сотрудничества в сфере общественной безопасности, юстиции и правопорядка. Россия и Китай также будут оказывать взаимную поддержку усилиям в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, наращивать координацию, обмен опытом и практическое взаимодействие в антинаркотической сфере. Кроме того, Москва и Пекин договорились расширять контакты по вопросам международной информационной безопасности, усиливать меры по защите безопасности и устойчивости функционирования своей критической информационной инфраструктуры.