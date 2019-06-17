МИД РФ: США должны доказать якобы невыполнение Россией ДВЗЯИ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны предоставить конкретные факты, подтверждающие их заявления о якобы невыполнении российской стороной Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил в понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на 52-й сессии Подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ. Текст его выступления размещен на сайте МИД РФ.

По его словам, отказ Вашингтона от ратификации договора стал сильнейшим ударом. "Вместо того, чтобы пересмотреть это опрометчивое решение, Соединенные Штаты недавно вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний", - обратил внимание дипломат.

Ульянов также отметил, что эта "утка" существует в двух вариантах. "Вначале высокопоставленный чиновник Пентагона заявил о проведении Россией таких испытаний с оговоркой "возможно". 13 июня от имени правительства США было сделано другое заявление, в котором о ядерных испытаниях уже без всяких оговорок говорилось как о совершившемся факте", - пояснил он.

"Просили бы уважаемую делегацию США разъяснить, чем объясняется столь стремительная эволюция оценок - от предположения до безапелляционного утверждения. Ожидаем также предоставления американской стороной конкретных фактов, подтверждающих сделанные ею заявления", - подчеркнул Ульянов, добавив, что в случае отсутствия таковых США следовало бы принести России свои извинения.

Перевод стрелок

Как отметил Ульянов, Соединенные Штаты вполне серьезно рассматривают опцию возобновления ядерных испытаний. "По оценкам Министерства энергетики США, Вашингтону нужно от шести до 10 месяцев для подготовки "простого" ядерного испытания и от 24 до 36 месяцев для организации полноценного ядерного испытания, - обратил внимание он. - Не исключено, что теперь Вашингтон ищет предлог для отказа от собственного моратория и потому "переводит стрелки" на Россию", - указал дипломат.

Вместе с тем, российский постпред не исключил, что, возможно, дело обстоит еще более серьезно. "Как известно, США в последние годы взяли курс на разрушение одного за другим многих соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Один из последних примеров - Договор о ракетах средней и меньшей дальности, - пояснил он. - Выдвигая в адрес России обвинения в нарушении этого соглашения, Вашингтон не в состоянии предоставить доказательства. Но своей цели он почти достиг: ДРСМД прекратит существование в начале августа этого года, когда США выйдут из него".

Ульянов предположил, что следующей мишенью США может стать именно ДВЗЯИ. "Но хотелось бы надеяться, что это не так. Будем внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения договора", - подчеркнул дипломат.