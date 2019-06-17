Представители более 100 стран соберутся на форуме по безопасности в Уфе

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из более чем 100 стран соберутся во вторник на ежегодной встрече в Уфе. Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности (СБ) РФ, который является организатором форума, это мероприятие продлится три дня и завершится в четверг.

Пленарное заседание, которое пройдет во вторник, будет посвящено вопросам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз. 19 июня планируется рассмотреть тематику международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности. В третий день конференции обсуждения пройдут в формате круглых столов. Один из них будет посвящен активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма и противодействию саморадикализации террористов-одиночек. Тема второго круглого стола - "Система международной информационной безопасности как гарант стратегической стабильности и равноправного партнерства в глобальном информационном пространстве".

"Организаторы международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассчитывают на конструктивный неполитизированный диалог между государствами - участниками форума", - отметили в СБ РФ. "Как и в предыдущие годы, участники конференции смогут высказаться на любые интересующие их темы, прежде всего, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили растущий интерес международного сообщества к таким встречам. Так, на первом форуме в 2009 году присутствовали участники из 44 стран мира, а также заместитель генерального секретаря ООН. На прошлогодний форум в Россию приехали представители 118 государств. "Более 100 стран будут представлены и в этом году, - подчеркнули в СБ РФ. - Ряд стран принимает участие в конференции впервые". Во встрече примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Остальные страны будут представлены на уровне их заместителей или послов. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Также на форуме в Уфе выступит глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Как сообщил в интервью "Российской газете" в воскресенье заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, ежегодно в таких встречах участвует до двух десятков европейских государств, в том числе Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Сербия, Турция, Финляндия, Норвегия, Румыния, Словакия, Кипр, Мальта, Словакия, Словения, Болгария, Венгрия, Албания, Босния и Герцеговина. США, которые в последние годы в этих форумах не участвовали, на этот раз подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности.

Встречи на полях

На полях форума пройдут неформальные переговоры в форматах БРИКС и "Россия - АСЕАН". "Учитывая намеченный на октябрь первый в истории саммит "Россия - Африка", отдельные встречи пройдут с представителями Африканского континента", - сообщили в пресс-службе Совбеза России. Предусмотрены также десятки двусторонних бесед Николая Патрушева с зарубежными партнерами. В понедельник он уже встретился в Москве и позже в тот же день в Уфе с коллегами из Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Монголии и ЮАР.

Ряд встреч с гостями форума пройдут на уровне заместителей и помощников Патрушева, представителей российских министерств и ведомств.

Выставки для участников

Для участников мероприятия будет организована выставочная экспозиция. Так, иностранные делегации смогут ознакомиться с системами контроля дорожного движения, распознавания лиц, видеонаблюдения и видеоаналитики. "Эти системы доказали свою надежность и эффективность в ходе прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, обеспечение безопасности на котором было высоко оценено руководством спортивных международных организаций и гостями мундиаля", - говорится в сообщении.

Кроме того, гости посетят выставочный стенд, посвященный инвестиционным возможностям и промышленному потенциалу Башкирии. Экспозиционный стенд будет включать в себя презентационный экран, на котором будут транслироваться видеоролики о 100-летии региона и о его социально-экономических достижениях. Участникам встречи покажут презентации "Качаем инвестиции!", "Качаем промышленность!", "Качаем республику!" и "100-летие Башкортостана". Также будет продемонстрирована инвестиционная карта с изображением территорий особого экономического развития и особых экономических зон Башкирии. В центре стенда расположится макет нефтяного станка-качалки.