Госдума рассмотрит законопроект о приостановке участия России в ДРСМД

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Причиной для такого шага послужила приостановка со стороны США выполнения своих обязательств в рамках данного соглашения.

Законопроект был внесен президентом в Госдуму 30 мая. Помимо положения о приостановке действия договора, в нем уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства.

Спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко тогда заявили, что депутаты и сенаторы данный документ поддержат. "Конечно, нам хотелось бы, чтобы глобальная безопасность поддерживалась всеми странами, поэтому мы предоставляем президенту право восстановить действие договора в случае, если ситуация изменится", - заявил тогда журналистам Володин. По словам Матвиенко, российская сторона вынуждена реагировать таким образом в сложившихся условиях.

Комитет нижней палаты российского парламента по международным делам рекомендовал принять законопроект на своем заседании 13 июня. Как заявил тогда глава комитета Леонид Слуцкий, представители всех фракций признали решение президента "абсолютно правильным и своевременным". Свои положительные заключения на законопроект дали также комитеты-соисполнители - по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.

Представит законопроект на заседании заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Если законопроект будет принят Госдумой во вторник, то уже 26 июня его рассмотрит Совет Федерации.

Спор вокруг ДРСМД

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

Впервые США обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия также выдвигала США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Трамп тогда заявил, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В российском МИД заявления по поводу данной ракеты назвали бездоказательными.

В ответ на решение американской администрации президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

В Москве не питают иллюзий

Как заявил ранее Рябков, оснований надеяться, что Вашингтон вернется к выполнению договора, нет. По его словам, "отсутствие потенциала у американских военных именно в этой области, видимо, затрудняет им соответствующее планирование, в том числе на направлениях, не относящихся к РФ". Дипломат добавил, что "история с ракетой 9M729 вытащена на свет только в качестве предлога".

В то же время, подчеркивал замминистра, Россия из договора не выходит. "Когда истечет шестимесячный срок, предписанный 15-й статьей договора на выход из него после соответствующего нотного уведомления нас американцами, договор прекратит свое существование", - пояснил он.

Выступая в марте в Фонде Карнеги в Вашингтоне, посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Россия сделала все возможное, чтобы сохранить ДРСМД, "учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире". Глава дипломатической миссии подчеркнул, что Москва "приняла практически беспрецедентные меры прозрачности, которые находились далеко за рамками" ее обязательств по договору.

Возможное влияние на переговоры по ДСНВ

Как заявил на заседании международного комитета Госдумы Слуцкий, "если ДРСМД, к большому сожалению, прекратит свое существование (неважно, де-юре или де-факто), то в этом случае будет чрезвычайно затруднено продление в 2021 году" Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

В свою очередь Рябков уточнил, что ДСНВ, срок действия которого истечет 5 февраля 2021 года, не продлить без решения вопроса по американским переоборудованным носителям. В соответствии с положениями договора, Россия не может самостоятельно подтвердить необратимость такого переоборудования.