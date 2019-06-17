Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с коллегой из Мозамбика саммит "Россия - Африка"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в понедельник с главой внешнеполитического ведомства Республики Мозамбик Марией Мануэлой Лукаш взаимодействие стран, стороны также рассмотрели тематику проведения саммита "Россия - Африка". Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе заинтересованного обсуждения целей и задач дальнейшего развития многопланового взаимодействия Москвы и Мапуту подчеркивалась важность укрепления координации в ООН и на других международных площадках, - информировали в дипведомстве. - Особое внимание было уделено тематике проведения саммита "Россия-Африка" в октябре сего года в Сочи".

В дипведомстве подчеркнули, что с российской стороны была подтверждена поддержка политических и социально-экономических преобразований в Африке, а также акцентирована помощь по скорейшему урегулированию кризисных ситуаций на континенте на основе принципа "африканским проблемам - африканское решение".

"При этом констатирован взаимный настрой Москвы и Мапуту на эффективное содействие подключению российских экономоператоров к реализации интеграционных проектов Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки", - добавили в министерстве.

24 октября в Сочи состоится первый саммит "Россия - Африка". На него приглашены руководители более 50 государств континента. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Арабская республика председательствует в Африканском союзе в 2019 году. До встречи лидеров ожидается проведение в Москве экономической конференции Россия - Африка 20-21 июня и парламентской конференции Россия - Африка 3 июля.