Антонов: регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений

СИЭТЛ /штат Вашингтон/, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Регулярные контакты лидеров России и США абсолютно необходимы для определения дальнейшего вектора отношений двух стран. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая с речью о перспективах российско-американских отношений на площадке World Affairs Council в центре Сиэтла.

"Регулярные контакты лидеров России и США не только полезны, но и абсолютно необходимы для определения дальнейшего вектора российско-американских отношений и укрепления международной безопасности", - сказал он.

"Для выправления российско-американских отношений потребуется настойчивость, терпение, изобретательность и главное - политическая воля", - подчеркнул дипломат. "Хочется надеяться, что мы не будем оставаться заложниками предубеждений друг друга. Российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться. Мы все живем под одной мировой крышей", - отметил Антонов.

"Миру нужно укрепление стратегической стабильности, которая в свою очередь зависит от характера и качества диалога между Россией и США. Необходимо отходить от конфронтации, искать пути примирения. Пытаться выстроить равноправные, взаимовыгодные отношения. Мы к такой работе готовы", - добавил дипломат.

Восстановление каналов

Восстановление разрушенных каналов общения является первоочередной задачей для налаживания отношений двух стран, отметил посол.

"Первоочередной задачей считаем восстановление разрушенных каналов общения. Сама идея о том, что во время кризиса нужно бойкотировать взаимные контакты, выглядит абсурдно", - сказал он.

По словам дипломата, совместная работа Москвы и Вашингтона по проблематике Афганистана, денуклеаризации Корейского полуострова и ситуации в Сирии может стать отправной точкой для выправления двусторонних отношений.

"Между военными успешно функционирует механизм деконфликтинга в Сирии. Идет диалог по политическим аспектам сирийского урегулирования. Поддерживается обмен мнениями по Афганистану, ядерной проблеме Корейского полуострова. Несмотря на разногласия, обсуждаем Украину и Венесуэлу. В общем, направлений для совместной работы более чем достаточно. Российско-американское взаимодействие могло бы стать реальной опорой в решении многих злободневных проблем", - указал Антонов.

"Проблематика Афганистана, Корейского полуострова, ситуация в Сирии могут стать отправными точками по выправлению российско-американских отношений. Примечательно, что у меня и моих коллег сложились деловые прагматичные отношения со спецпредставителями [США по Афганистану Залмаем] Халилзадом, [по Сирии Джеймсом] Джеффри, [по КНДР Стивеном] Биганом", - подчеркнул российский дипломат.

Ставка на поиск компромиссов

Нынешнее состояние отношений Москвы и Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и самих государств, как постоянных членов Совета Безопасности ООН, уверен Антонов.

"Очевидно, что нынешнее состояние отношений не отвечает интересам наших народов и государств, двух постоянных членов СБ ООН. Ясно, что между нашими странами имеются серьезные разногласия. Однако в Москве всегда исходили из того, что в вопросах поддержания мира Россия и США могут и должны находить общий язык. Как крупнейшие ядерные державы мы несем особую ответственность за безопасность на планете. Вот почему следует действовать аккуратно, делать ставку на поиск компромиссов, смягчая противоречия и избегая конфронтации", - сказал он, выступая с речью о перспективах российско-американских отношений.