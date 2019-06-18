Нарышкин назвал анахронизмом монополию доллара

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает доллар анахронизмом современной мировой экономики. Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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"Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты, - сказал Нарышкин. - На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм". "Постепенно доллар приобретает токсичный характер", - добавил он.
Нарышкин также заявил, что США вводят новые санкции произвольно и импульсивно и не учитывают мнение даже ближайших партнеров.
"Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, - сказал Нарышкин. - Что особенно тревожно - режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно". "Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров", - добавил глава СВР.