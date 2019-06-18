{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СВР знает о новых планах кибератак на Россию

Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, предотвращением атак занимаются спецслужбы
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

"Предотвращением атак занимаются спецслужбы, - сказал он во вторник, отвечая на вопрос ТАСС об атаках США на российские инфраструктуры. - Конечно, у Службы внешней разведки есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом".

Нарышкин принимает участие в десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе 18-20 июня.

В новость были внесены изменения (10:47 мск) - добавлены подробности.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссия
Верховный суд РФ ликвидировал три партии за неучастие в выборах
Ликвидированы партии "За женщин России", "Альянс зеленых" и "Союз горожан"
Читать полностью