Антонов: Россия готова к серьезному обсуждению с США вопроса стратегической стабильности

СИЭТЛ /штат Вашингтон/, 18 июня. /ТАСС/. Россия готова к началу диалога с США для восстановления отношений, в том числе к серьезному обсуждению вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями, и ждет сигнала о готовности к этому американской администрации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на площадке World Affairs Council ("Совет по международным делам") в центре Сиэтла.

"Мы не навязываем администрации США какие-либо требования или правила. Мы просто хотим приглашения (для начала диалога - прим. ТАСС). Как мы можем понять, что хочет администрация, не начиная диалог? Возможно, самое время для нас прекратить общаться через СМИ, а вместо этого просто встретиться и поговорить", - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, какие, по его мнению, небольшие шаги навстречу США должна предпринять Россия, чтобы начать нормализацию отношений, Антонов подчеркнул, что такие шаги должны делать одновременно обе стороны. "Нам необходимо решить, кем мы являемся: партнерами, друзьями или соперниками? Почему Россия должна делать небольшие шаги?" - отметил дипломат.

"Если мы считаем друг друга равными партнерами, мы должны делать эти шаги вместе", - заявил он.

Российский посол обратил внимание на то, что одной из ключевых в российско-американских отношениях остается проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями. "Сохранение соглашений в области контроля над вооружениями стало бы свидетельством приверженности США и России выполнению своих обязательств в области ядерного разоружения в соответствии с положениями ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС)", - подчеркнул дипломат.

"Российская сторона готова к серьезным субстантивным консультациям по стратегической стабильности. Пора сесть за стол переговоров и посмотреть, как могут выглядеть договорные решения", - заключил Антонов.