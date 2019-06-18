Нарышкин надеется, что ситуация в Ормузском проливе не дойдет до военных действий

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ситуация в Ормузском проливе не дойдет до военных действий и будут найдены виновники произошедшего. Об этом заявил во вторник ТАСС глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Рассчитываем, что до тяжелой фазы конфликта, до военных действий это не дойдет, - сказал он. - Ситуация требует того, чтобы внимательно провести расследование и выявить истинного автора этой очень опасной провокации".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. Команда Kokuka Courageous уже вернулась на борт судна, которое сейчас буксируют в ОАЭ. Front Altair пока дрейфует в заливе.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.