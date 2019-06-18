Путин: председатели верховных судов ШОС вносят вклад в противодействие глобальным угрозам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XIV Совещания председателей верховных судов государств - членов ШОС. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отмечу, что высшие судебные инстанции государств - членов ШОС год от года наращивают свое взаимодействие в целях обеспечения законных прав и интересов граждан наших стран, вносят значимый вклад в совместное противодействие таким глобальным вызовам и угрозам, как терроризм и коррупция, трансграничные и экономические преступления", - говорится в приветствии.

Путин отметил также важность обмена накопленным опытом и рассмотрения широкого круга актуальных вопросов, связанных с гармонизацией национальных правовых систем и усилением независимости судебной власти.

Президент выразил уверенность, что встреча председателей верховных судов государств - членов ШОС пройдет в конструктивном, деловом ключе, в атмосфере доверия и взаимопонимания, а ее решения воплотятся в практической деятельности.

XIV Совещание председателей верховных судов государств - членов ШОС, проходящее под российским председательством, начало свою работу 18 июня в Сочи.