В Совбезе РФ подтвердили встречу Патрушева с Болтоном и Бен-Шаббатом в Израиле

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 24-25 июня двусторонние и трехстороннюю встречу с помощником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Израиле 24-25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется проведение многосторонней встречи и двусторонних контактов с коллегами Патрушева из США и Израиля 24-25 июня", - отметили в СБ РФ.

Переговоры пройдут в Иерусалиме, сообщил во вторник ТАСС заместитель главы израильского СНБ Эйтан Бен Давид.

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