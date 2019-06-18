Верховный суд РФ ликвидировал три партии за неучастие в выборах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Верховный суд России ликвидировал по иску Минюста РФ за неучастие в выборах три партии - Народную партию "За женщин России", "Альянс зеленых" и "Союз горожан". Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

"Иск удовлетворен полностью", - значится в карточках трех дел. Ранее суд по аналогичным основаниям ликвидировал Партию пенсионеров России.

Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

Планы Минюста

Ранее Минюст информировал, что в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий. Это связано с тем, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года, когда было либерализировано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек. Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.

По прогнозу главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, примерно треть партий из ныне существующих к концу года может быть ликвидирована из-за несоответствий требованиям законодательства.

В новость были внесены изменения (11:07 мск) - добавлены подробности.