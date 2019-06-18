Медведев 24 июня в Гавре проведет переговоры с премьер-министром Франции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 24 июня посетит Гавр, где проведет переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Об этом сообщает пресс-служба главы российского кабинета министров.

"Дмитрий Медведев посетит город Гавр по приглашению премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. В ходе переговоров главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы.