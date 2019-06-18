Россия и страны АСЕАН готовят меморандум по кибербезопасности

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел встречу с высокими представителями стран АСЕАН, курирующими вопросы безопасности, сообщили в СБ РФ.

"На встрече Николай Патрушев заявил, что со странами АСЕАН у РФ создана многоуровневая, разветвленная система взаимодействия по различным направлениям. Была отмечена важность проблемы информационной безопасности", - сообщил пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин. "В настоящее время РФ и страны АСЕАН готовят меморандум по кибербезопасности", - добавил он.

Аношин отметил, что стороны обсудили борьбу с терроризмом, подготовку кадров и детали будущего меморандума о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере борьбы с последствиями ЧС.

"Российская сторона предложить проводить подобные встречи ежегодно", - отметил он.

Встреча прошла на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе.