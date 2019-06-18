Рябков: США провоцируют войну своими действиями в отношении Ирана

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Действия Вашингтона в отношении Тегерана в течение длительного времени направлены на провоцирование войны. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Иран. Такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе, как осознанный курс на провоцирование войны", - сказал он.

По словам замминистра, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во многом зависит от того, какую линию будут проводить европейские участники сделки (Великобритания, Германия и Франция).

"Мы считаем, что перспективы сохранения СВПД становятся все более туманными. В этой связи необходимо срочно предпринять дополнительные усилия по линии в том числе совместной комиссии, существующей в рамках СВПД, для того чтобы разработать дееспособную, функционирующую, реальную схему мероприятий, которые позволили бы восстановить иранский нефтяной экспорт, дали бы возможность Ирану пользоваться доходами от этого экспорта. Многое здесь зависит от того, какую линию в предстоящее время будут проводить наши европейские коллеги", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

При этом он отметил, что дату проведения заседания совместной комиссии по выполнению СВПД согласовать пока не удается. "Нет, пока ничего не назначено. Как раз это одна из проблем, связанных с нынешней ситуацией, что не получается согласовать это мероприятие, хотя мы выступаем в пользу его проведения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе, спустя ровно год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. В Москве неоднократно заявляли о необходимости скорейшего проведения заседания совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) на уровне политических директоров из-за обострения ситуации вокруг сделки. Последний раз такая встреча проходила в марте этого года.

Планы США по усилению воинского контингента на Ближнем Востоке

Рябков заявил, что Россия озабочена сообщениями об увеличении воинского контингента США на Ближнем Востоке. "Мы исходим из того, что окончательное решение по формату возможного дополнительного развертывания сил США в регионе пока не принято. Есть только предварительные утечки и кое-какие публичные сигналы. Но, видимо, дело идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет дополнительно наращена. Это вызывает у нас серьезную озабоченность", - сказал он.

Замглавы МИД считает, что Вашингтону следует отказаться от планов по усилению воинского контингента на Ближнем Востоке. "Мы, конечно, отметили, что государственный секретарь США [Майкл Помпео], в том числе находясь в середине мая в Сочи, говорил о том, что военное присутствие его страны в регионе Персидского залива преследует цель не начать войну, а предотвратить войну. Если это действительно так, то США следовало бы воздержаться от дальнейшего усиления своей группировки и от иных шагов, в том числе по подтаскиванию, подталкиванию союзников в разных частях мира к наращиванию прессинга на Иран", - сказал он.

Рябков отметил, что Россия исходит из того, что "окончательное решение по формату возможного дополнительного развертывания сил США в регионе пока не принято".

"Но, видимо, дело идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет дополнительно наращена. Это вызывает у нас серьезную озабоченность", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что у РФ "отсутствует понимание, к чему ведут дело ответственные лица в Вашингтоне".

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