С 2017 года на Дальнем Востоке предотвратили три теракта

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Три террористических акта были предотвращены в регионах Дальнего Востока РФ с 2017 года. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета, посвященном профилактике угроз терроризма в регионах Дальневосточного федерального округа, председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

"С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращены девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущены три теракта. Пресечена деятельность четырех законспирированных ячеек, сформированных под воздействием идеологии международных террористических организаций", - сообщил глава ФСБ.

Он подчеркнул, что "характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз требует от председателей антитеррористических комиссий (их возглавляют главы субъектов РФ - прим. ТАСС) усиления работы по координации деятельности субъектов противодействия терроризму, направленной на совершенствование антитеррористической защищенности объектов". В частности, требуется на постоянной основе обеспечить оценку эффективности реализуемых мер.

В заседании НАК приняли участие полномочные представители президента РФ в ЦФО, СЗФО, СКФО и СФО, а также заместитель полномочного представителя президента в ДФО, председатели ряда антитеррористических комиссий, представители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и спецслужб.

"На заседании обсуждалось состояние профилактической работы в округе с учетом особенностей обстановки и возможных устремлений террористов, меры обеспечения антитеррористической защищенности различных объектов, эффективность работы органов власти и местного самоуправления на данном направлении", - сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

Антитеррористическим комиссиям в субъектах РФ поручено выработать действенные меры для предотвращения распространения идеологии терроризма, совершенствовать антитеррористическую защищенность объектов, учитывать результаты мониторинга процессов, оказывающих влияние на обстановку, и на постоянной основе обеспечить оценку эффективности реализуемых мер по профилактике терроризма.

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