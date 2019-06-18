ЦИК РФ 19 июня рассмотрит вопрос обеспечения избирательных прав инвалидов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует рассмотреть поправку к рекомендациям по обеспечению избирательных прав людей с ограниченными возможностями на выборах. В частности, она касается инвалидов, находящихся под домашним арестом, сообщил член ЦИК РФ Николай Левичев в ходе заседания рабочей группы по взаимодействию комиссии с организациями инвалидов.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал федеральный закон, расширяющий перечень случаев, когда допускается голосование вне избирательных участков, и дающий такое право заключенным под домашний арест. Ранее такие люди, обладающие активным избирательным правом, фактически не могли реализовать его.

"У нас вносится на заседание ЦИК завтра небольшая поправка к рекомендациям по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. Это связано с принятием в декабре 2018 года соответствующей поправки в федеральный закон, она касается граждан, являющихся инвалидами, и других маломобильных граждан, если в отношении них избрана мера пресечения, исключающая возможность посещать помещения для голосования", - сказал Левичев.

По его словам, в этом случае избирательным комиссиям необходимо обеспечить реализацию их избирательных прав с учетом меры пресечения. "Необходимо учитывать при организации такого голосования коммуникативные особенности граждан с инвалидностью, при необходимости обеспечить их информационными материалами, трафаретами для заполнения бюллетеней, услугами переводчика и так далее", - уточнил член ЦИК.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над новой редакцией памятки о порядке голосования граждан, являющихся инвалидами, которая учла бы все новации процедуры голосования, в том числе и цифровые избирательные участки.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).